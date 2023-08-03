Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 4 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:04
        Adana´da `torbacı´ operasyonunda 4 tutuklama

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde Yalçın Ö., Sefer T., Bilal Ş., Mesut T., Cavit G.´nin adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 457,24 gram esrar, 82,58 gram bonzai, 4,29 gram metamfetamin, 7 bin 615 uyuşturucu hap, 48 uyuşturucu etkili hap, 7,60 gram uyuşturucu hap kırıntısı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4´ü tutuklandı, Cavit G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-03 10:03:28

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        CFR Cluj Teknik Direktörü Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz
        CFR Cluj Teknik Direktörü Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz
        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım
        Patrick Kluivert: İlk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru
        Yumurtalık Belediye Başkanı hakkındaki hapis cezası ve 'kamu hizmetlerinden...
        Yumurtalık Belediye Başkanı hakkındaki hapis cezası ve 'kamu hizmetlerinden...
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçına doğru