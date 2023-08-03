Adana´da `torbacı´ operasyonunda 4 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde Yalçın Ö., Sefer T., Bilal Ş., Mesut T., Cavit G.´nin adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 457,24 gram esrar, 82,58 gram bonzai, 4,29 gram metamfetamin, 7 bin 615 uyuşturucu hap, 48 uyuşturucu etkili hap, 7,60 gram uyuşturucu hap kırıntısı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4´ü tutuklandı, Cavit G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-08-03 10:03:28