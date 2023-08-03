Arkadaşının kavga ettiği kişilerle hastanede karşılaştı, korkup havaya ateş açtı

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da trafikte tartıştığı M.T.'yi (17) darbedip kaçan Ahmet E. (24), kardeşi Yiğit E. (21) ile arkadaşı Harun A.'yı arayıp, durumu anlattı. M.T. ile ilgili bilgi almak için Yiğit E. ile birlikte hastaneye giden Harun A., içeri girince havaya 2 el ateş açıp, kaçtı. Harun A., ifadesinde, "Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım" dedi.

Olay, 30 Temmuz akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüleri Ahmet E. ile M.T., arasında trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Ahmet E., M.T.'yi darbedip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. tedaviye alınırken, yakınları da hastaneye gitti.

Kaçan Ahmet E. cep telefonu ile kardeşi Yiğit E.'yi (21) arayıp, Kozan Caddesi'nde biri ile tartışıp darbettiğini, durumuna ilişkin hastaneye gidip, bilgi almasını istedi. Bunun üzerine Yiğit E. ile Ahmet E.'nin arkadaşı Harun A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gitti. İçeride M.T.'nin yakınları ile karşılaşan Harun A., belindeki ruhsatsız tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, Harun A. ile Yiğit E. kaçtı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Polis, Ahmet E. ile Harun A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ahmet E., M.T.'nin tartışma sırasında tabanca ile tehdit ettiğini, bunun üzerine de kavga çıktığını anlattı. Harun A. ise ifadesinde, "Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım" dedi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Ahmet E. tutuklandı, Harun A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yiğit E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-08-03 10:35:02