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        Altın Koza'da emek ödülleri Belkıs Özener ile Ahmet Soner'in

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:08
        Altın Koza'da emek ödülleri Belkıs Özener ile Ahmet Soner'in

        ADANA, (DHA)ULUSLARARASI Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Orhan Kemal Emek Ödülleri', bu yıl Belkıs Özener ile Ahmet Soner'e verilecek.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, 18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' belli oldu. Sinema dünyası ile sinema tutkunlarını aynı çatı altında bir araya getiren festivalde; 'Orhan Kemal Emek Ödülleri', bu yıl Türk sinemasına emeği geçen iki önemli isim olan ses sanatçısı Belkıs Özener ile senarist ve yönetmen Ahmet Soner'e verilecek. İnsan-toplum ilişkilerini gerçekçi bir dille yansıtan 27 romanı, 19'u öykü kitabı olmak üzere anı, inceleme, oyun ve röportaj türünde eserleri olan Orhan Kemal'in anısına verilen 'Emek Ödülleri', 18 Eylül'de sahiplerine takdim edilecek. Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi ise 7 Ağustos olarak belirlendi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR

        2023-08-03 15:07:57

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