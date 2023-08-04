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        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:21
        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum

        Anıl ATAR Gökhan KESKİNCİ Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum. 11 kişiye karşı mücadele verirken, rakibin harıl harıl saldıramadığını gördük. Bu durum ofansif oyuncularımızdan korktuklarını gösteriyor. Takımım, muazzam bir mücadele verdi" dedi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'ncı Tur rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında CFR Cluj'ü 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kluivert, rakibin ilk maçtan daha farklı bir sistemle maça çıktığını ancak bu duruma çabuk adapte olduklarını belirterek, "İlk 20 dakikayı domine ederek başladık. Rakibin arkasına hızlı bir şekilde sarkarak pozisyonlar bulduk. Onlar da hızlı geldi ancak savunmada çok zorlanmadık. Sonrasında kornerden güzel bir gol attık. Çalıştığımız noktalardan gol atmak güzel bir şey. İlk yarıyı önde bitirmek mutluluk vericiydi" diye konuştu.

        "2'NCİ GOL, ÇALIŞTIĞIMIZ BİR POZİSYONDU"

        Maçın 2'nci yarısında üstünde durdukları bir hatadan dolayı rakibe penaltı kazandırdıklarını kaydeden Kluivert, "10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum. 11 kişiye karşı mücadele verirken, rakibin harıl harıl saldıramadığını gördük. Bu durum ofansif oyuncularımızdan korktuklarını gösteriyor. Takımım, muazzam bir mücadele verdi. Yusuf ile bir aksiyon geliştirdik ve güzel bir noktadan serbest vuruş kazandık. Attığımız gol, aslında dün antrenmanda çalıştığımız bir pozisyondu. Böyle kazanmak gerçekten mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

        "MUAZZAM BİR ATMOSFERDİ"

        Adana Demirspor taraftarının muazzam olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Otobüsle stada gelirken bizi karşıladılar. Orada yaşadığımız duygular, 12'nci adam hissiyatını verdi. Maçta da bu şekilde olduğunu gördük. Muazzam bir atmosferdi. Gelecekte hem onlar bizden, hem de biz onlardan çok güzel şeyler göreceğiz. Şu ana kadar herhangi bir şey başarmadık. Daha yolun başındayız. Önümüzdeki rakipleri iyi analiz ederek, hazırlıklarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

        MANDORLINI: 2 HATA TURA MAL OLDU

        CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini ise şanssız bir gece yaşadıklarını belirterek, "Maalesef ki futbolda bazen böyle zor anlar yaşanıyor. İki ayrı dikkatsizlik ve hata, maç bize doğru dönmüşken mağlubiyete neden oldu. İlk yarının sonu ve 2'nci yarıda yediğimiz gollerde dikkatsizlik sonucu turu kaybetmiş olduk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Patrick Kluivert'in açıklamaları

        Andrea Mandorlini'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ-Yusuf KANTARLI

        2023-08-04 00:20:07

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