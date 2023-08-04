Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sokakta bıçaklanarak öldürüldü; üvey babasından helallik istemiş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta bıçaklanarak öldürüldü; üvey babasından helallik istemiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da üvey babası Tahir Yesin´den (71) helallik isteyip, vedalaşan Abdullah Yavuz (24), sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yanına gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yesin, üvey oğlunu diğer çocuklarından hiç ayırmadığını belirterek, "Sanki öleceğini biliyormuş gibi gelip elimi öptü, hakkımı helal etmemi istedi. Saatler sonra bıçaklandığını duydum" diye konuştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin´e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada yanına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz´u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yolda kalbi duran Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz´un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        '7 YAŞINDAYKEN YANIMA ALDIM VE BÜYÜTTÜM'

        Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, `Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz´ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-04 13:29:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl 3 ay hapis
        Takip ettiği kadının çantasından, cep telefonunu çaldı
        Takip ettiği kadının çantasından, cep telefonunu çaldı
        Adana'da kadının çantasından cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutukla...
        Adana'da kadının çantasından cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutukla...
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj maçının ardından
        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum
        Patrick Kluivert: 10 kişi kaldıktan sonra takımımla daha çok gurur duydum