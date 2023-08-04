Sokakta bıçaklanarak öldürüldü; üvey babasından helallik istemiş

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da üvey babası Tahir Yesin´den (71) helallik isteyip, vedalaşan Abdullah Yavuz (24), sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yanına gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yesin, üvey oğlunu diğer çocuklarından hiç ayırmadığını belirterek, "Sanki öleceğini biliyormuş gibi gelip elimi öptü, hakkımı helal etmemi istedi. Saatler sonra bıçaklandığını duydum" diye konuştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin´e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada yanına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz´u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yolda kalbi duran Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz´un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'7 YAŞINDAYKEN YANIMA ALDIM VE BÜYÜTTÜM'

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, `Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz´ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-08-04 13:29:39