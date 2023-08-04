Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken içine girdiği reklam panosunda mahsur kalan Rüzgar Umut B.'yi (11) itfaiye erleri kurtardı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Rüzgar Umut B., iddiaya göre yol kenarında kapağı açık reklam panosunun içine girdi. Çocuğun içeri girmesiyle kapak bir anda kapandı. Pano içinde mahsur kalan ve çıkamayan çocuğu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerde korktuğu için gözyaşı döken çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bölgede toplanan mahalle sakinleri de itfaiye erlerinin kurtarma çalışmasını ilgiyle takip etti. Sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edilen çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

        2023-08-04 22:47:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Adana'da reklam panosuna sıkışan çocuk kurtarıldı
        Adana'da reklam panosuna sıkışan çocuk kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava
        Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava
        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç öldü
        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç öldü
        Sokakta bıçaklanarak öldürüldü; üvey babasından helallik istemiş
        Sokakta bıçaklanarak öldürüldü; üvey babasından helallik istemiş