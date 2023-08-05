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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:20
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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
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        Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Seyhan ilçesinde satış yaptığı belirlenen Ergün D.'nin Denizli Mahallesi'ndeki, Muhammed A.'nın ise Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine baskın düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, evlerdeki aramalarda 450 gram eroin, 75,67 gram bonzai, 1,38 gram esrar ve ruhsatsız 3 tabanca ile 6 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-05 10:19:47

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