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        Tehlikeye aldırış etmeden bu kez de ağaçlara çıkıp sulama kanalına atladılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:41
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        Tehlikeye aldırış etmeden bu kez de ağaçlara çıkıp sulama kanalına atladılar
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        Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinliyor. Köprü ve korkuluklardan sulama kanalına giren çocuklar, bu kez de ağaçlara tırmanıp suya atladı.

        Tüm Türkiye´yi etkisi altına alan EyyamıBahur sıcakları Adana´da etkisini göstermeye devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarına giriyor. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda arkadaş grupları halinde yüzmeye gelenler, köprü ve ağaçların üzerine çıkarak kanala atlıyor.

        `AĞAÇTAN ATLAYINCA DAHA GÜZEL OLUYOR´

        Yüreğir ilçesindeki sulama kanalına arkadaş grubuyla gelerek yüzen Abdullah Miraç (15), "Hava sıcak olduğu için sulama kanalında yüzüyoruz. Ağaçtan atlayınca eğlenceli oluyor" dedi.

        6 yaşındayken ilk kez sulama kanalına girdiğini söyleyen Muhammed Veli (19) ise "İlk sulama kanalına girdiğimde arkadaşlarımı görüp özeniyordum. Ben de atlayıp yüzmeye başladım. Yüksek yerlerden atlamak hoşumuza gidiyor. Yüksek yerden atlayınca daha zevkli ve keyifli oluyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-08-05 11:40:22

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