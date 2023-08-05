Otomobilin çarptığı motosikletteki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette bulunan anne hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Ceyhan Devlet Hastanesi´ne seyir halindeki Birol Abo (27) idaresindeki 16 AIL 814 plakalı motosiklete aynı istikamette giden S.K. yönetimindeki 01 L 1718 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet, yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken üzerinde bulunan çift ile çocukları da metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Birol Abo, eşi Zeynep Hürü Abo (22) ve çocuğu Ayşe Ayliz (3), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Anne Zeynep Hürü Abo, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan Birol Abo Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Çiftin kızları Ayşe Ayliz Abo ise hastanede tedaviye alındı. Zeynep Hürü´nün cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-08-05 22:06:06