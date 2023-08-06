Ayaklarını yıkarken sulama kanalına düşen çocuk, öldü

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da ayaklarını yıkarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen tarlada çalışan Sozdar Beko (14), boğuldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Sozdar Beko, salatalık tarlasında çalıştıktan sonra arkadaşlarına ayaklarını yıkamak için sulama kanalına gideceğini söyledikten sonra yanlarından ayrıldı. İşçiler, Sozdar´ın dönmemesi üzerine sulama kanalında arama yaptı. Bu sırada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. İşçiler, Sozdar´ı sulama kanalındaki çalılara takılmış halde buldu. Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Sozdar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaklarını yıkamaya çalışırken dengesini kaybedip, suya düştüğü değerlendirilen Beko'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-08-06 16:39:45