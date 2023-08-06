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        Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi´nde hayatını kaybedenler, karanfil ve siyah balonlarla anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 20:52
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        Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi´nde hayatını kaybedenler, karanfil ve siyah balonlarla anıldı
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        Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi´nin C Blok´unda hayatını kaybeden 65 kişi, yakınlarının bıraktığı karanfil ve siyah balonlarla anıldı. Binanın yıkılmasıyla alakalı başlatılan soruşturmanın ardından verilen takipsizlik kararına itiraz eden kalabalık, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat saat 04.17´de meydana gelen depremde Adana´nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´ndeki Tutar Yapı Sitesi´nin C Blok´u da yıkıldı. Apartmanda yaşayan 65 kişi, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Sitenin diğer 3 bloku ise ayakta kaldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, apartmanın zemin katındaki M.A.´ya ait iş yerinde kolonların kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan `Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak´ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında toplanan delil ve bilirkişi raporu incelemesinin ardından, takipsizlik kararı verildi. Kararda, kolon kesiminin tespit edilmediği, M.A.´nın iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi´ne herhangi bir şikayet yapılmadığı ve müteahhit H.T.´nin ise 2008 yılında hayatını kaybettiği belirtildi.

        GÖZYAŞI DÖKTÜLER

        Ölenlerin yakınları, depremin 6´ncı ayında yıkılan apartmanın bulunduğu yerde anma töreni gerçekleştirdi. Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunan kalabalık, hayatını kaybedenler adına 65 siyah balon ve karanfil bıraktı. Duygulanıp, gözyaşı döken kalabalık, ellerindeki dövizlerle sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        `GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM, AKLIMI KAYBETTİM´

        Yıkılan apartmanda kız kardeşi Ülviye Türkmenoğlu (45), eniştesi Hasan Türkmenoğlu (48) ile yeğenleri Aydaner (21), Ayaz (19) ve Asrın Türkmenoğlu´nu (18) kaybeden Hatice Güçlü, suçluların cezasını çekmesini istediğini belirterek, "Ayaz üniversiteyi kazanınca, 2 yıl önce buraya taşınmışlardı. Keşke gelmeselerdi. Aynı sokakta oturduğum için enkazı ilk gören bendim. Gördüklerime inanamamıştım, aklımı kaybettim. Yıkılan binanın, kardeşimin yaşadığı apartman olduğuna inanamadım. Yaşadıklarını umut ettim ancak 11´inci kattaki evlerinden, birlikte çıkarıldılar" diye konuştu.

        `İDDİALARIMIZIN ARKASINDAYIZ´

        Ailelerini kaybedenler adına basın açıklaması yapan Yüksel Erdoğdu, "Bizler 65 kişiyiz, Adana´da hayatını kaybeden binlerce Adanalıyız. Bizler iddialarımızın arkasındayız. 2020 yılında C Blok´ta yıkım boyutunda tadilatlar yaptırılmıştır. Bu durum dosyadaki eksper raporu ile de sabittir. Ayrıca aynı yıl Çukurova Belediyesi´ne tadilatlar sebebiyle şikayet dilekçesi de verilmiştir. Her bakımdan eksik ve yetersiz olan bilirkişi raporuna dayanılarak verilen takipsizlik kararını kabul etmiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

        2023-08-06 20:51:17

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