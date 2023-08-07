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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 07:41
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        Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın-1
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        Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki diğer geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. İki fabrikayı saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, karşı taraftaki başka bir geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

        2023-08-07 07:40:39

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