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        Adana'da iki fabrikada yangın (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:53
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        Adana'da iki fabrikada yangın (2)- Yeniden
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        Gökhan KESKİNCİEser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. İki fabrikadan çıkan alevler gökyüzünü kaplarken, havadan yangın söndürme helikopteri ve 4 TOMA'nın da katılımıyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, karşısındaki kolonya fabrikasına da sıçradı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

        2023-08-07 08:52:28

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