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        Adana'da iki fabrikada yangın (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 10:21
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        Adana'da iki fabrikada yangın (3)
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        VALİ ELBAN: ETKİLENEN İŞ YERİ SAYISI 18

        Adana Valisi Süleyman Elban, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkıp, kolonya fabrikasına sıçrayan yangına ilişkin konuştu. Yangından etkilenen iş yeri sayısının 18 olduğunu belirten Vali Elban, "Yangın, kısa sürede yan taraftaki iş yerlerine sirayet ediyor; aralarında bir kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu an için hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem ormanımızın arasözleri, helikopterlerimiz, emniyetlerimizin 8 TOMA'sıyla yangına müdahale sürüyor. Henüz kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak yangını yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre kentlerden de itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar. Şu an sevindirici taraf; bir can kaybımız ya da yaralı olmaması. Şu an itibarıyla yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve daha fazla alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyor" dedi. (DHA)FTOĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

        2023-08-07 10:20:15

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