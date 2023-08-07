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        Saçını tarayıp keşif yaptı, camını kırdığı otomobilden para ve altın çaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 10:41
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        Saçını tarayıp keşif yaptı, camını kırdığı otomobilden para ve altın çaldı
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        Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Rıdvan A. (34), sokakta park halindeki otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yaptı. Kimsenin olmadığı bir anda otomobilin camını kıran Rıdvan A., daha sonra tekrar aracın yanına dönüp, arka koltuktaki, içinde para ve altın bulunan poşeti çaldı. Farklı tarihlerde 12 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen Rıdvan A., tutuklandı.

        Olay, 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi´nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen Saffet Furkan D. (28), otomobilini yol kenarına park edip, bölgeden ayrıldı. Aracın yanına gelen Rıdvan A., otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi keşif yaptı. Aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile 1000 lira bulunan poşeti çalıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        AYNI YÖNTEMLE İÇİNDE 8 BİN 500 DOLAR OLAN ÇANTAYI ÇALDI

        Otomobiline döndüğünde camın kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden Saffet Furkan D.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin Rıdvan A. olduğunu ve 1 gün önce de aynı yöntemle Abdullah M.'nin (29) otomobilindeki 8 bin 500 dolar olan çantayı çaldığını saptadı. Rıdvan A.'nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha hırsızlık yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi Seyhan ilçesinde, saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Rıdvan A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken; Abdullah M.'nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar değil, daha az miktarda olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-07 10:40:30

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