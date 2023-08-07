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        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:30
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        Adana'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ali GÖKDAL/ KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'da park halindeki TIR'a çarptıktan sonra savrulan otomobil, aracının yanında bekleyen TIR şoförü Ali Alişan'ı (53) altına aldı. Kazada Alişan hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kozan-Ceyhan kara yolu Ayşehoca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Seyran F. idaresindeki 80 LC 117 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Savrulan otomobil, aracının yanında bekleyen TIR şoförü Ali Alişan'ı da altına aldı. Kazada Ali Alişan hayatını kaybetti, diğer sürücü de yaralandı. Yaralanan sürücü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-08-07 11:29:27

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