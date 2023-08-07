Askerden izne gelen er, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ADANA, (DHA)ADANA'da kullandığı motosikletle, park halindeki kamyonete arkadan çarpan Ferhat Açmaz, hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ta er olarak askerlik yapan Açmaz'ın, izne geldiği memleketinde akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen Ferhat Açmaz'ın kullandığı 01 YY 566 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yolun kenarında park halindeki 01 MB 5188 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Açmaz, kazanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Açmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından toprağa verilen Açmaz'ın, Tokat'ta er olarak vatani görevini yaptığı, iznini geçirmek için geldiği kentte akraba ziyaretinden dönerken kazanın olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-08-07 16:50:59