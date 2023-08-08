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        E-Ticaret İhtisas Merkezleri´nin ilki Adana'da açıldı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:05
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        E-Ticaret İhtisas Merkezleri´nin ilki Adana'da açıldı 
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        ADANA, (DHA) 6 Şubat depremlerinin ardından `Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü´ programını hayata geçiren Hepsiburada, ilk `E-Ticaret İhtisas Merkezi´ni Adana Ticaret Odası´nda açtı. Merkezlerde bölgedeki KOBİ, esnaf ve online satıcıların ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçları karşılanacak.  Adana´da açılan E-Ticaret İhtisas Merkezi´yle birlikte mevcut e-ticarete adım atacak ya da halihazırda e-ticaret faaliyeti yürüten KOBİ, esnaf ve küçük işletmelerin yanında olmayı sürdürdüklerini ve bölgedeki tüm satıcılara artık daha da yakın olduklarını belirten Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "E-Ticaret İhtisas Merkezimiz ile iş ortaklarımıza ofis, stok, lojistik, pazarlama ve müşteri hizmetlerinin yanı sıra, bölgede e-ticaret´e yeni başlayacak satıcıları e-ticaret´e hazırlıyoruz. Bu doğrultuda da aramıza yeni katılacak iş ortaklarımız ile birlikte bölgenin iş hacmini büyüterek kalıcı refahın sağlanmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bölgede açacağımız İhtisas Merkezleri´nin ilkini, tüm bölgeye hizmet veren büyük bir lojistik üssümüz de bulunan Adana´da açtık" dedi. Hepsiburada´nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla Mart ayında başlattığı "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı ile bölgedeki KOBİ ve esnaf teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenirken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye´ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL´lik satış hacmi yaratılması hedefleniyor. Program, KOBİ, esnaf ve küçük işletmelerin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez DHA-

        2023-08-08 11:04:04

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