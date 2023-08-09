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        Stjepan Tomas: Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:36
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        Stjepan Tomas: Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum
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        Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK / ADANA, (DHA) - Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum. Ancak her şeye hazırız" dedi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'ncü Eleme Turu'nda yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek, Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Yeni Adana Stadyumu´nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Adana Demirspor´un ne kadar güçlü ve önemli bir takım olduğunu biliyoruz. Kaç sene önce Adana Demirspor neredeydi, şimdi nerede biliyoruz. Murat Sancak takımı götürdü. Bireysel anlamda çok iyi oyunculara sahip ancak biz de fırsat bekliyoruz. Bizim de amacımız var. İyi çalıştık ve lige iyi başladık. Turu geçip, gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

        Adana'nın kavurucu sıcaklarının kendilerini etkilemeyeceğini dile getiren Tomas, "Yıllar önce Adana´ya gelmiştim ve o zaman daha sıcaktı. Şimdi çok sıcak bir hava yok. Adana Demirspor´un taraftarlarını da biliyorum. Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum. Ancak her şeye hazırız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Stjepan Tomas'ın açıklamaları

        DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK

        2023-08-09 20:35:46

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