Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK / ADANA, (DHA)Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Takım olarak maça hazırız. Taraftarımız 12'nci adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çok da fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert ve futbolcu Cherif Ndiaye düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Cluj eşleşmesini geçmelerinin ardından sıkı şekilde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kluivert, "En iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bu maçın önemi tarihsel anlamda çok büyük. Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız. Taraftarımız 12'nci adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çok da fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir" diye konuştu.

"AJETİ İYİ BİR STOPER"

Başkan Murat Sancak'ın Cluj maçının ardından Arnavut stoper Arlind Ajeti ile görüşmesi hakkında düşünceleri sorulan Kluivert, "Başkanımızın yaptığı görüşmeyi görmedim ancak iyi bir stoper. Şu anda takımımızdaki oyuncular üstüne düşeni çok iyi yapıyor ancak stoper gerekirse başkanımız ne derse olur" dedi.

"HEM İÇERİDE HEM DE DIŞARIDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANMAMIZ LAZIM"

Osijek eşleşmesini geçmeleri halinde play-off turunda Olympyakos-Genk galibiyle oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Kluivert, şöyle devam etti:

"O maç için, o maçı düşünmek için süremiz var. Şu anda Ojisek'e konsantre olup hem içeride hem de dışarıda oynayacağımız maçı kazanmamız lazım."

CHERİF NDİAYE: NİANG GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM

Takımın golcü ismi Cherif Ndiaye ise rakiplerinden daha kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Yeni transfer M'Baye Niang'ın takip ettiği bir oyuncu olduğunu dile getiren Ndiaye, "Bugün takıma gelen M'Baye Niang da takım için katkı sağlamaya geldi. Zaten takip ettiğim bir futbolcuydu. Geldiği için mutluyum. Bizim rekabetimiz takıma katkı sağlamak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Patrick Kluivert'in konuşması

Cherif Ndiaye'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2023-08-09 20:42:16