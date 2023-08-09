Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Patrick Kluivert: Takım olarak maça hazırız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patrick Kluivert: Takım olarak maça hazırız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gülşah ÖZGEN Yaşarcan SERİNTÜRK / ADANA, (DHA)Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Takım olarak maça hazırız. Taraftarımız 12'nci adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çok da fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir" dedi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert ve futbolcu Cherif Ndiaye düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Cluj eşleşmesini geçmelerinin ardından sıkı şekilde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kluivert, "En iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bu maçın önemi tarihsel anlamda çok büyük. Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız. Taraftarımız 12'nci adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çok da fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir" diye konuştu. 

        "AJETİ İYİ BİR STOPER"

        Başkan Murat Sancak'ın Cluj maçının ardından Arnavut stoper Arlind Ajeti ile görüşmesi hakkında düşünceleri sorulan Kluivert, "Başkanımızın yaptığı görüşmeyi görmedim ancak iyi bir stoper. Şu anda takımımızdaki oyuncular üstüne düşeni çok iyi yapıyor ancak stoper gerekirse başkanımız ne derse olur" dedi. 

        "HEM İÇERİDE HEM DE DIŞARIDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANMAMIZ LAZIM"

        Osijek eşleşmesini geçmeleri halinde play-off turunda Olympyakos-Genk galibiyle oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Kluivert, şöyle devam etti:

        "O maç için, o maçı düşünmek için süremiz var. Şu anda Ojisek'e konsantre olup hem içeride hem de dışarıda oynayacağımız maçı kazanmamız lazım."

        CHERİF NDİAYE: NİANG GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM

        Takımın golcü ismi Cherif Ndiaye ise rakiplerinden daha kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

        Yeni transfer M'Baye Niang'ın takip ettiği bir oyuncu olduğunu dile getiren Ndiaye, "Bugün takıma gelen M'Baye Niang da takım için katkı sağlamaya geldi. Zaten takip ettiğim bir futbolcuydu. Geldiği için mutluyum. Bizim rekabetimiz takıma katkı sağlamak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Patrick Kluivert'in konuşması

        Cherif Ndiaye'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

        2023-08-09 20:42:16

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Stjepan Tomas: Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum
        Stjepan Tomas: Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçına doğru
        Yukatel Adana Demirspor-Osijek maçına doğru
        Adanaspor, Harun Alpsoy'u transfer etti
        Adanaspor, Harun Alpsoy'u transfer etti
        Yukatel Adana Demirspor, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı transfer etti
        Yukatel Adana Demirspor, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı transfer etti
        Yukatel Adana Demirspor'a yarın konuk olacak Osijek, Adana'ya geldi
        Yukatel Adana Demirspor'a yarın konuk olacak Osijek, Adana'ya geldi
        Adana Emniyet Müdürlüğü aşure etkinliği düzenledi
        Adana Emniyet Müdürlüğü aşure etkinliği düzenledi