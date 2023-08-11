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        Evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 03:39
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        Evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
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        Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da Ali T. (25), evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında kasığından vurularak ağır yaralandı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali T., iddiaya göre evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kasığına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ali T., yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ali T., evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali T., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

        Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

        2023-08-11 03:38:53

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