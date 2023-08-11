İş yerinde uyuşturucu ele geçirilen berber tutuklandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da iş yerinde uyuşturucuyla yakalanan berber, İdris C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi´ndeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen dükkanda yapılan aramada; satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda, berber İdris C. gözaltına alındı.

Ayrıca polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de arama yaptı. Araçta 875 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü Kürşat K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İdris C., 2 saatliğine emanet olarak dükkana baktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ile Kürşat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-08-11 10:46:37