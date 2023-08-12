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        MOBİLYA MAĞAZASININ BODRUM KATINDAKİ YANGIN KORKUTTU; 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 05:10
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        MOBİLYA MAĞAZASININ BODRUM KATINDAKİ YANGIN KORKUTTU; 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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        ADANA'da 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasının depo olarak kullanılan bodrumunda çıkan yangın korkuttu. Tüm binayı saran dumandan 20 kişi etkilenirken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mobilya mağazasının bodrum katındaki deposunda çıkan yangından yükselen dumanlar, hızla tüm binayı sardı. 15 daireli apartmanda dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina sakinlerinin bir kısmı evlerini tahliye ederken, bazıları ise merdiveni kaplayan dumandan dolayı evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerine bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi. Çevrede korkuya neden olan yangın, kısa sürede söndürülürken, binadaki duman da ekiplerce tahliye edildi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Bina çevresindeki itfaiye ve ambulanslar

        Mahsur kalanların kurtarılması

        Bina önündeki itfaiye erleri

        Yere uzanan itfaiye erinin, bodruma tazyikli su sıkması

        Dumandan etkilenen vatandaşın, oksijen verilip, ambulansa götürülmesi

        Sokaktaki vatandaşlar

        Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHADHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) 

        2023-08-12 05:09:16

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