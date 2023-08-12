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        3 gündür kayıp olan kadının, sulama kanalında cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:44
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        3 gündür kayıp olan kadının, sulama kanalında cesedi bulundu
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        Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Rahşan Dursun'un (46) Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, sabaha karşı hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı polislerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Rahşan Dursun'un kayıp olduğu ve ailesi tarafından 3 gündür arandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

        2023-08-12 11:43:47

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