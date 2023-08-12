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        Evin elektrik bağlantısını yapmak çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:39
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        Evin elektrik bağlantısını yapmak çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
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        Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da bir evin elektrik bağlantısını yapmak için çıktığı direkte akıma kapılan Murat Şahin (31), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12202 Sokak'ta meydana geldi. Murat Şahin, evin elektrik bağlantısını yapmak için, merdivenle, sokaktaki elektrik direğine çıktı. Ancak bu sırada akıma kapılan Şahin, bir süre direkte asılı kaldı. Mahallelinin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akımı kesen ekipler, Şahin'i indirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Murat Şahin´in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

        2023-08-12 16:38:38

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