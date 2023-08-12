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        Adana´da kamyonetle hafif ticari araç kafa kafa çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:15
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        Adana´da kamyonetle hafif ticari araç kafa kafa çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, ilçeye bağlı Ayşehoca Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Anıl Aytaç Atıcı (38) yönetimindeki 01 ATC 66 plakalı kamyonet ile İsmail Bıçakçı idaresindeki 80 AEG 295 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler  ve araçta bulunan Ramazan G., Doğan K., Yunus E. ve Gökay Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan, Ceyhan ve Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Atıcı  hastanede hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-08-12 23:14:16

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