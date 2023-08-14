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        Adana'da orman yangını

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:22
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        Adana'da orman yangını
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        Uğur SELÇUKAli GÖKDAL/ADANA, (DHA)ADANA'nın Sarıçam ilçesi kırsal Maltepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Maltepe Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Uğur SELÇUK

        2023-08-14 18:21:03

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