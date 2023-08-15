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        SOSYAL MEDYA FENOMENİ, MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:30
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        SOSYAL MEDYA FENOMENİ, MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
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        Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan (23), seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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        Burak Can Taşan'ın kız arkadaşının dün paylaştığı video

        Burak Can Taşan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video

         

        DHA-Gündem Türkiye-Adana Haber: Gökhan KESKİNCİ Kamera: ADANA, (DHA)

        2023-08-15 00:29:25

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