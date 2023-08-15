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        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI, 70 KİLOMETRE SÜREN TAKİPLE YAKALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 06:34
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        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI, 70 KİLOMETRE SÜREN TAKİPLE YAKALANDI
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        Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve otoyolda polis aracına sert cisim attığı öne sürülen otomobildeki 5 kişi, 70 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden sürücü Mehmet Emin Ç.'nin (26) ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. 

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asayiş denetiminde bulunan devriye ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AOG 874 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Mavi Bulvar'a çıkan, ardından Bülent Angın Bulvarı yönünde kaçışını sürdüren otomobil sürücüsü, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametine yöneldi.POLİS ARACINA SERT CİSİM ATTILAR

        Otoyolda kendisini takip eden polis aracına sert cisimler attığı öne sürülen otomobildekiler, tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti. Şüphelilerin attığı cisim sonucu takibi sürdüren polis aracının ön camı hasar aldı. Otoyoldan Sarıçam ilçesi Misis çıkışına yönelip, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne giren otomobil sürücüsü, bu kez fabrikaların arasında izini kaybettirmeyi denedi. Baklalı Caddesi'nde ters yöne giren otomobil sürücüsü,  aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki 4 arkadaşı, 70 kilometrelik takip sonucu polis tarafından yakalandı. Otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, isminin Mehmet Emin Ç. olduğu öğrenilen sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit etti. 5 şüpheli, polis aracına sert cisim atarak devlet malına zarar vermekten gözaltına alındı. Öte yandan sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanmak, ters şerit ihlali, drift, trafiği tehlikeye atmak, kırmızı ışıkta geçmek gibi suçlardan ceza uygulanacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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        Yakalanan şüpheliler

        Otomobil ve çevresindeki ekipler

        Otomobilde arama yapan polis

        Çevredeki polis araçları

        Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşlarının polis aracına bindirilmesi

        Polis aracının hasar alan ön camı

        Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Adana Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

        2023-08-15 06:33:48

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