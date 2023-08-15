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        Kamyondaki valizden 6 kilo metamfetamin, 1 kilo kokain çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:54
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        Kamyondaki valizden 6 kilo metamfetamin, 1 kilo kokain çıktı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, narkotik polisinin otoyolda takip edip, uygulama noktasında durdurduğu kamyondaki valizde 6 kilo metamfetamin, 1 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne süren sürücü Hasan Ç. (32) ile yanındaki Berat K. (21), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldıkları kamyonu, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Hasan Ç. ile yanındaki Berat K.´nin indirildiği araçta, narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, araçtaki valizde 6 kilo metamfetamin ile 1 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. ile Berat K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-15 09:53:11

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