Otostop yapan kadın için durdu, otomobili gasbedildi

Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, yolda otostop yapan Hilal Şahin´i (29) almak için duran fabrika işçisi C.K. (43), bu sırada yanına gelen kadının 3 arkadaşı tarafından dövülüp, otomobili gasbedildi. C.K.´nin ihbarı üzerine şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Olay, 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda meydana geldi. Fabrika işçisi C.K., caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen Hilal Şahin el kaldırdı. C.K. durup, genç kadının nereye gideceğini sordu. Şahin otomobile bindikten sonra Abdülkadir Güneş (19), arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen Emirhan Güzenge (18) ile İlker Enis (29), C.K.´yi darbedip, otomobilden indirdi. Direksiyona geçen Güneş, diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle bölgeden uzaklaştı.

OTOMOBİLİN PLAKALARINI SÖKTÜLER

C.K.´nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin otomobili Sucuzade Mahallesi´ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini saptadı. Ekipler, Şahin´i evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı. Şüphelilerin, C.K.´nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-08-15 10:06:08