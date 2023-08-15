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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:31
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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
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        Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 10 katlı binanın 1'nci katındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; daire kullanılamaz hale geldi.

        Türkeli Mahallesi 13031 Sokak'taki 10 katlı Deniz Yapı Kooperatifi A Blok'un 1'inci katındaki Emrah Bilgili'ye ait dairede, sabah saatlerinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Adrese, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, söndürüldü. Binanın tahliye edilen 2'nci katında mahsur kalan kedi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

        2023-08-15 14:30:05

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