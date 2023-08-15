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        Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:10
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        Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu
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        Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da 5 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yalçın Uzun (62), depremde ağır hasar alan 16 katlı apartmanın 5´inci katındaki dairede ölü olarak bulundu.

        Adana'da 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yalçın Uzun'un ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından yapılan arama çalışmalarında sonuç alınamazken, bugün ağır hasarlı apartmandan kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlisinin merdivenli araç yardımıyla çıktığı 16 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan cansız bedenin, yapılan incelemede Yalçın Uzun´a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de itfaiyeye ait vinç ile yukarı çıkarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerinin ardından Yalçın Uzun´un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzun´un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Adana Eser PAZARBAŞI

        2023-08-15 23:09:58

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