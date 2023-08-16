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        Adana'da kaçak sigara operasyonu; 11 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:00
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        Adana'da kaçak sigara operasyonu; 11 gözaltı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin baskın yaptığı depolarda gümrük kaçağı 10 milyon 610 bin makaron ve 12 milyon 486 bin 200 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron ve doldurulmuş sigara bulunan çok sayıda depoyu tespit etti. Belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenleyen polis, depolarda yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 10 milyon 610 bin makaron ve 12 milyon 486 bin 200 doldurulmuş sigara ele geçirdi. Baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-16 09:59:50

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