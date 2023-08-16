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        'Aşil' tepki verdi, yolcu otobüsünün içecek dolabından 9 kilo esrar çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:27
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        'Aşil' tepki verdi, yolcu otobüsünün içecek dolabından 9 kilo esrar çıktı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, içecek dolaplarının içine gizlenmiş 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan muavin Murat Ç. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bir şehirler arası yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan otobüsü, uygulama noktasında durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. 'Aşil', otobüsün ön ve arka kapısındaki içecek dolaplarına tepki verdi. Detaylı aramada, dolapların içinde 12 paket halinde 9 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan muavin Murat Ç., uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-16 10:26:29

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