Apartman girişinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da kimliği belirsiz kişinin, başında kask apartmanın girişindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kıyıkent TOKİ'de meydana geldi. Tanınmamak için başına kask takan şüpheli, bir süre blokların etrafında gezerek çevreyi kolaçan etti. Şüpheli daha sonra bir blokun girişinde Yasin Gökçeli´ye ait park halindeki 01 AOA 598 plakalı motosikleti dakikalar içerisinde çalıştırarak, bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının ardından polis, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-08-21 16:30:22