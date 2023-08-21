Ani fren yapan kamyonetteki demir borular, önündeki aracın camına saplandı

ADANA, (DHA)ADANA'da ani fren yapan kamyonette yüklü demir borular kayarak önündeki otomobilin arka camına saplandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Bir mühendislik firmasına ait kamyonet, caddede sıkışık trafikte ilerlerken aniden fren yaptı. Araçta yüklü demir borular kayarak öndeki otomobilin arka camına saplandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-08-21 16:35:11