Kavşakta yayaya dolmuş çarptı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da dolmuş, kavşakta yayaya çarptı. Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte geçen ay yaşanan yaralanmalı ve maddi hasarlı 3 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim KGYS kameralarınca kaydedildi. Kazaların görüntülerinde, bir dolmuşun Seyhan ilçesi Debboy Caddesi üzerindeki Taşköprü kavşağında yolun ortasında yürüyen yayaya çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya, kazayı yara almadan atlattı. İkinci kazada, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı´nda kırmızı ışıkta geçen otomobilin, başka bir otomobile çarpması yer alıyor. Üçüncü kazada da yine kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması kameralara yansıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-08-22 14:02:10