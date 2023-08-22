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        Sulama kanalına düşen Yaprak, kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:52
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        Sulama kanalına düşen Yaprak, kayboldu
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da oyun oynarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Yaprak Halit (15), akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polisler, Yaprak için arama çalışması başlattı.

        Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında oynayan Yaprak Halit, saat 13.00 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü. Yaprak Halit´i suda çırpınırken görenler, durumu polise bildirdi. Akıntıya kapılan Yaprak, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği´ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

        Öte yandan Yaprak'ın suya düştüğü bölgede, çocuk ve gençlerin yüzdüğü görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-22 14:50:33

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