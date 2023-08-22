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        HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne ispirto bırakan kadın serbest

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:13
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        HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne ispirto bırakan kadın serbest
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne 3 şişe ispirto ile 1 defter bırakan A.C. (26) isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 20 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. A.C. isimli kadın, HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne 3 şişe ispirto ile 1 defter bıraktı. Durumu fark eden partililer, polise haber verdi. İhbarla gelen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı. Sorgusunda, söz konusu malzemeleri bıraktığını itiraf eden A.C.'nin terör bağlantısı bulunamadı. TEM Şube'den Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen A.C., işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-22 15:11:07

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