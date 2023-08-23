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        Otoyolda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:25 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:26
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        Otoyolda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu hafif ticari aracın bagajındaki valizlerde 31 kilo 700 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçti. Polis, şüphe üzerine takibe aldığı hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada, valizlerin içine konmuş 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Hasan B. (43) ile yanındaki oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

        2023-08-23 10:24:53

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