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        8'inci katta çıkan yangında balkonda mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:20
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        8'inci katta çıkan yangında balkonda mahsur kaldı
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        ADANA, (DHA)ADANA'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın 8'inci katındaki evde çıkan yangında, balkonda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Güzelyalı Mahallesi 81180 Sokak'taki Bayram Apartmanı'nın D Blok 8'inci katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan kişi, balkona çıkıp yardım istedi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur olan kişi, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-23 17:18:34

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