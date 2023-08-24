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        Alkollü 2 kişinin trafik polislerine saldırısı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:47
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        Alkollü 2 kişinin trafik polislerine saldırısı kamerada
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, trafik kontrolünde durdurulan otomobildeki alkollü 1'i kadın, 2 kişi, polis memurlarına saldırdı. Şüphelilerin gözaltına alındığı olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri, 1'i kadın 2 kişinin içinde olduğu otomobili durdurdu. Sürücünün yüksek promilde alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, işlem yaptı. İşlem yaptırmak istemeyen araçtakiler, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, polisler telsizle destek istedi. Bu sırada açtaki 2 kişi ekiplere saldırdı. Kadın, polis memuruna tokat attı. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-24 10:45:40

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