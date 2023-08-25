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        Annesini döven babasını öldürdü: Yıllarca eziyet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:50
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        Annesini döven babasını öldürdü: Yıllarca eziyet etti
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da annesini döven babası Aydın Güler'i (42) tabanca ile vurarak öldüren Çağatay Güler (18), polisteki ifadesinde, "Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu" dedi.

        Olay, 23 Ağustos gecesi Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 'uyuşturucu kullanma', ve 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Aydın Güler, eşini darbettti. Bu sırada eve gelen çiftin oğulları Çağatay Güler, kavgayı görünce babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, 2 el ateş etti. 2 kurşun da vücuduna isabet eden Aydın Güler, hayatını kaybetti. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Zafire Güler, "Eşim sürekli ateş buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup, olay yerinden kaçtı" dedi. 'DURMASINI SÖYLEDİM AMA DURMADI'

        Çağatay Güler, saklandığı parkta polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesi alınan Çağatay Güler, "Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu. İlk başta esrarla başladı daha sonra ateş buz dedikleri metamfetamin ile devam etti. Ben giyim mağazasında, kardeşim de oto elektrikçide çalışarak kirada oturduğumuz evin geçimini sağlıyoruz. Ailemi geçindirmek için eğitimimi yarıda kestim. Olay gecesi kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince eve geldim. Babama durmasını söyledim ama durmadı. Bana da saldırdı, bir süre boğuştuk. Tabancayı alıp, annemi korumak için ateş ettim" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güler, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-25 09:48:50

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