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        Adana'da ev sahibi, kiracıları anne ile oğlunu bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:57
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        Adana'da ev sahibi, kiracıları anne ile oğlunu bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü
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        Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi Ahmet C., tartıştığı kiracısı Gülendam K. ve oğlu Ferhat K.'yı bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü.

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülendam K., sitenin bahçesinde köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen Ahmet C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C., kiracısını ve yanındaki süs köpeğini bıçakladı. Olayı gören Gülendam K.'nın oğlu Ferhat K. ise tabanca ile Ahmet C´ye ateş açtı. Kolundan yaralanan ev sahibi Ahmet C., Ferhat K.´yı da kolundan yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda köpek ölürken, ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay sonrası yakalanan ve polis kontrolünde hastanede tedavisi yapılan ev sahibi Ahmet C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

        2023-08-25 23:55:00

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