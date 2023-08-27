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        Kazada ölen anne, kızı ve ikiz kardeşi toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:29
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        Kazada ölen anne, kızı ve ikiz kardeşi toprağa verildi
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        Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde uçuruma düşen otomobilde hayatını kaybeden Ayşe Tokalı (35), kızı Ravza Nur Tokalı (9) ve ikizi Elife Yağmur'un (35) cenazeleri, Adana'nın Çukurova ilçesinde defnedildi.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. Kayseri'de yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elife Yağmur, Saimbeyli ilçesindeki ablaları Reyhan Uyanık'ı ziyaret etmek için eşleri Selçuk Tokalı ve Kerim Yağmur, kızları Ravza Nur Tokalı, Rabia Nur Tokalı (12) ve Fatma Rana Yağmur (5) ile otomobille yola çıktı. Sürücü Kerim Yağmur, yolda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki uçurumdan düştü. Sürücü Kerim Yağmur ile bacanağı Selçuk Tokalı ve arka koltukta oturan 3 çocuk yaralanırken, araçtan savrulan Ayşe Tokalı ile ikizi Elife Yağmur, hayatını kaybetti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ravza Nur Tokalı da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Rabia Nur Tokalı ile Fatma Rana Yağmur ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kerim Yağmur ile Selçuk Tokalı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Ayşe Tokalı, kızı Ravza Nur Tokalı ve ikizi Elife Yağmur'un cenazeleri, bugün Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazının ardından 2 kişi, toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

        2023-08-27 15:27:26

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