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        Adana'da parkta oturan arkadaş grubuna silahlı saldırı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:45 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:46
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        Adana'da parkta oturan arkadaş grubuna silahlı saldırı: 4 yaralı
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        Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da parkta oturan 4 arkadaş, motosikletle gelen şüpheliler tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırıda 2´si ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.´nin yanına yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ulaş E.'nin göğüs ve sırt kısmından, Mustafa Ç.'nin ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenildi.

        Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışma başlattı.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

        2023-08-27 22:44:22

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