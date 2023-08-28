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        Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:40
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        Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu
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        Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da Abdullah Sarı (76), tartıştığı kanser hastası eşi Naile Sarı´yı (74) sırtından tabancayla vurarak öldürüp, adliyeye giderek buradaki polis noktasına teslim oldu.

        Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde meydana geldi. Evde, Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Kanser hastası olan Naile Sarı yere yığılırken, eşi ise evden ayrıldı. Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı´nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi´ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

        2023-08-28 09:38:12

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