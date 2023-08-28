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        Uyuşturucuya kahve ve deterjan önlemi, Hulk´a takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:34 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:35
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        Uyuşturucuya kahve ve deterjan önlemi, Hulk´a takıldı
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        Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu otomobilin bagajında narkotik köpeği Hulk ile yapılan aramada, 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik köpeklerinin koku almaması için uyuşturucu paketlerinin dışına bulaşık deterjanı sürüp, içine de kahve yerleştirildiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde narkotik dedektör köpeği `Hulk´ ile arama yapıldı. Hulk´un otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yedek lastiğin bulunduğu kısma gizlenmiş 4 kilo esrar gele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpeğin tepki vermemesi için uyuşturucu paketlerinin üzerine bulaşık deterjanı sürdüğü, içine de kahve yerleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü M.T. (21) ile yanındaki U.S. (21) emniyete götürüldü.

        Sorgularında uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu itiraf eden şüpheliler, tatile gittiklerini ve kullanmak için aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

        2023-08-28 10:33:27

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