Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu (2)

'BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ'

Adana'da eşi Abdullah Sarı tarafından öldürülen Naile Sarı'nın, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim almaya gelen İbrahim Sarı (48), "Sabah Kozan'a işe gidiyordum. 06.45 sıralarında babam aradı. 'Anneni vurdum' deyip, telefonu kapattı. Ne yapacağımı bilemedim. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım. Olay yerine geldiğimde öğrendim ki; komşular saat 05.00 sıralarında tabanca sesini duymuş. Bu demek oluyor ki; annemi vurduktan sonra 1,5 saati aşkın bir süre başında ölmesini beklemiş. Bunun başka açıklaması yok. Sonra da kapıyı kilitleyip, çıkmış. Babamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Cenaze, işlemlerinin ardından Sarıçam ilçesinde defnedilecek. Abdullah Sarı'nın ise emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-08-28 11:57:40